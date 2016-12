Hoeness, presidente Bayern Monaco: "La Juventus in Champions ci assalterà"

foto SportMediaset 13:10 - Una festa in tono minore per la conquista del ventitreesimo Meisterschale e la concentrazione già rivolta al ritorno di Champions League contro la Juventus. La sobrietà in casa Bayern fa quasi paura, ma i bavaresi temono i bianconeri e non lo nasconde il presidente Hoeness: "A Torino ci aspettiamo un assalto, ma noi dobbiamo provare a vincere tutto". Per i giocatori dunque un bicchiere di champagne e via: "Per essere perfetti, serve la Champions". - Una festa in tono minore per la conquista del ventitreesimoe la concentrazione già rivolta al ritorno dicontro la. La sobrietà in casafa quasi paura, ma i bavaresi temono i bianconeri e non lo nasconde il presidente: "A Torino ci aspettiamo un assalto, ma noi dobbiamo provare a vincere tutto". Per i giocatori dunque un bicchiere di champagne e via: "Per essere perfetti, serve la".

Alla Bild il presidente del Bayern ha frenato gli entusiasmi del popolo biancorosso: "E' presto per dire che questo sia il miglior Bayern di tutti i tempi. Per poter dire una cosa del genere serve conquistare la Champions League". Il titolo di Bundesliga però è un indizio sulla forza della rosa, conquistato con numeri da record: "Otto giocatori hanno vinto per la prima volta il campionato, ma non hanno perso la testa. Hanno cantato e ballato in aereo, ma non hanno bevuto molto. Anzi, siamo tutti molto concentrati per la partita di Torino con la Juventus. Ci aspettiamo l'assalto degli italiani. Io - conclude Hoeness - sono superstizioso. Non dico niente fino a giovedì, ma anche non dovessimo vincere Champions e DFB Pokal, non diremo che il Meisterschale non vale niente. Soprattutto con questi numeri".