Giudice: Milan, Balo rischia due giornate. La Juve in pericolo

- Non doveva prendere il giallo, pena l'assenza sicura nel matchcontro il, e l'ha beccato.però, già che c'era ha deciso di esagerare e, ora, ilrischia di non averlo nemmeno la settimana dopo per la sfida dello Stadium contro la. Al termine della gara pareggiata con la Fiorentina , SuperMario avrebbe detto all'arbitro di porta. Se la frase è nel referto, in arrivo due giornate di stop.

Insomma, il Milan è nelle mani dell'arbitroe del suo giudice di porta. Ma il punto è uno: Balo ha detto o non ha detto quella frase? Non un insulto vero e proprio, ma certamente una frase irriguardosa, frutto probabilmente del nervosismo al termine di una partita non giocata granché da SuperMario e finita, per i rossoneri, con una rimonta subita che ha dell'incredibile. Insomma, qualche attenuante c'è, sempre che il tutto sia accaduto.

Fatto sta, però, che l'eventuale frase nel referto arbitrale potrebbe, anzi, sicuramente raddoppierebbe la squalifica già in arrivo per somma di ammonizione. Il che, tradotto, significa che il Napoli è saltato di sicuro, la Juve forse. Non una buona notizia in un momento così tremendamente delicato della stagione. Oggi la risposta da Tosel.