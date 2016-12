"Totti è morto": ma è un virus informatico

foto SportMediaset 11:25 - "Francesco Totti trovato morto nella sua abitazione": in realtà il capitano della Roma sta benissimo, mentre questo è solo il contenuto fraudolento di una mail che circola da lunedì mattina e che un hacker ha recapitato a vari indirizzi di posta elettronica. In pratica, cliccando sul link o sull'immagine della notizia (falsamente intestata al sito repubblica.it), si scarica un pericoloso virus informatico. Il fatto è stato segnalato alle autorità. - "Francesco Totti trovato morto nella sua abitazione": in realtà il capitano dellasta benissimo, mentre questo è solo ilche circola da lunedì mattina e che un hacker ha recapitato a vari indirizzi di posta elettronica. In pratica, cliccando sul link o sull'immagine della notizia (falsamente intestata al sito repubblica.it), si scarica un pericoloso virus informatico. Il fatto è stato segnalato alle autorità.

L'hacker, probabilmente lo stesso che poco tempo fa inviava finti telegrammi per conto di Poste Italiane, con questa operazione intende impossessarsi dei dati e informazioni personali del proprietario del pc. Oltre alla morte di Totti, è stata annunciata anche quella della show-girl (ex Grande Fratello) Carolina Marconi. Il Pupone, dal canto suo, sta benissimo ed è già carico e in clima derby.