Juve-Bayern Monaco: l'avvicinamento live. Conte vuole Quagliarella al fianco di Vucinic

La missione. Ladopo il giorno di riposo concesso da Conte dopo la vittoria con il Pescara, è tornata ad allenarsi a Vinovo in vista della sfida di Champions League contro ilcrede nella rimonta dopo il 2-0 dell'andata e ha già in mente la formazione: in attacco Vucinic sarà affiancato da. Sulle fasce, con Lichtsteiner squalificato, spazio ae Asamoah.

L'allenatore bianconero in questi giorni ha anche pensato a un cambio di modulo: dal 3-5-2 al 4-3-3. Difficile però che questo si concretizzi per via degli assenti: Pepe è infortunato da molto, mentre Caceres aspetta ancora l'ok dei medici per tornare dopo l'incidente d'auto e il conseguente trauma cranico. Il sì potrebbe arrivare per mercoledì (in settimana l'uruguaiano ha giocato la partitella con l'Asti con il caschetto), ma difficilmente Conte lo vorrà rischiare in una sfida così delicata. Sicuro invece il posto per Pogba che andrà a prendere il posto di Vidal, anche lui squalificato. Panchina per Matri così come per Giaccherini.



IL CLUB CITA SIVORI SU TWITTER: "BISOGNA CREDERCI SEMPRE, LA JUVE NON SI ARRENDE MAI"

Sale la tensione in vista del ritorno del quarto di finale contro il Bayern Monaco. Tifosi e squadra credono alla possibilità di rimonta, così come il club, che sul proprio Twitter ufficiale ha pubblicato una celebre frase di Omar Sivori: "Qui bisogna lottare sempre e quando sembra che tutto sia perduto crederci ancora, la Juve non si arrende mai". Il club bianconero, sempre su Twitter, ha creato un hashtag emblematico delle intenzioni degli uomini di Conte: #IoCiCredo.

MARTEDI' RIFINITURA A VINOVO ALLE 15

Martedì la Juventus sosterrà la rifinitura alle 15.00 a Vinovo e alle 18.30, allo Juventus Stadium, si terrà la conferenza stampa di Conte e Chiellini. Mezz’ora prima, sempre allo stadio, si allenerà il Bayern Monaco, il cui tecnico Heynkes, con Neuer e Robben, incontrerà i giornalisti già alle 13.00, presso un hotel del centro città.

ANELKA NON DISPONIBILE PER IL BAYERN

I bianconeri sono tornati ad allenarsi lunedì mattina, dopo la domenica di riposo concessa dal tecnico al termine della gara contro il Pescara, e si sono dedicati alla tattica. Dopo il riscaldamento, la parte atletica e il torello, il gruppo ha lavorato sui meccanismi e sugli schemi da ripetere mercoledì sera. Alla seduta non ha preso parte Nicolas Anelka che non sarà disponibile per la sfida contro i tedeschi a causa di un fastidio al polpaccio sinistro.

ARBITRA VELASCO CARBALLO

Sarà lo spagnolo Carlos Velasco Carballo ad arbitrare il big match di Torino tra Juventus e Bayern Monaco, valido per i quarti di ritorno di Champions League. Il fischietto iberico, che non ha precedenti con i bianconeri, sarà coadiuvato mercoledì sera dai connazionali Roberto Alonso e Juan Yuste (i guardalinee), Carlos Gómez e Carlos Del Cerro (gli assistenti di porta), e Roberto Díaz Pérez del Palomar (il quarto uomo).

HOENESS: "LA JUVE CI ASSALTERA"

"Una festa in tono minore per la conquista del ventitreesimo Meisterschale e la concentrazione già rivolta al ritorno di Champions League contro la Juventus. La sobrietà in casa Bayern fa quasi paura, ma i bavaresi temono i bianconeri e non lo nasconde il presidente Hoeness: "A Torino ci aspettiamo un assalto, ma noi dobbiamo provare a vincere tutto". Per i giocatori dunque un bicchiere di champagne e via: "Per essere perfetti, serve la Champions".