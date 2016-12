Napoli, Mazzarri: "Col Milan le motivazioni sono chiare"

foto SportMediaset Genoa, Walter Mazzarri. Ora c'è Milan: "Prepareremo la partita con con grande attenzione, i rossoneri sono una squadra di altissimo livello sono stati bravi a realizzare una rimonta eccezionale, il resto viene da sé. E' una partita le cui motivazioni sono chiare". "Non guardiamo la classifica degli altri, badiamo a noi stessi: attraversiamo un buon periodo, ci tenevo al fatto che la difesa non prendesse gol'', commenta così la vittoria sul. Ora c'è: "Prepareremo la partita con con grande attenzione, i rossoneri sono una squadra di altissimo livello sono stati bravi a realizzare una rimonta eccezionale, il resto viene da sé. E' una partita le cui motivazioni sono chiare".

Mazzarri dribbla poi le domanda sul contratto: ''Il mio futuro? Concentriamoci su queste ultime partite, abbiamo già fatto un punto in più rispetto alla scorsa stagione e siamo in crescita costante, è fondamentale centrare la qualificazione alla prossima Champions League e poi eventualmente si può pensare alla costruzione della squadra del futuro. Occorre un equilibrio con i giovani, non è possibile puntare tutto o troppo su di loro''. E sul rigore sbagliato da Cavani aggiunge: ''Avevo dato un consiglio ai miei ma non lo seguono''.

E dalle Maldive, dove è in vacanza, ecco il twitt di Aurelio De Laurentiis per i suoi: "Grande vittoria! Tutti bravi. Elogio particolare a Mazzarri e a De Sanctis che ha blindato il risultato. Ora a Milano a petto in fuori".