Pazza Inter, Denis la castiga: 3-4

LA PARTITA

Sintentizzando, e l'operazione richiede un'indicibile fatica, l'Inter perde forse l'ultimo treno per la Champions. Oltre all'inerzia di una stagione che la fugace vittoria di Genova con la Samp sembrava aver dato a Stramaccioni e compagni. La squadra ancora una volta si rivela preda delle sue insicurezze e della totale mancanza d'identità: quella che trasforma una gara di ordinaria amministrazione – perché sul 3-1 non c'era motivo di pensare diversamente – nell'ennesimo flop stagionale. L'Atalanta segna il campionato dei nerazzurri in lungo e in largo: all'andata, infatti, Colantuono aveva sancito la fine di una striscia di dieci vittorie (fra cui quella con la Juve in trasferta), adesso gli effetti del golpe di San Siro sono devastanti forse più di prima. Difficilmente, infatti, un'Inter priva di Palacio, Cassano (new entry in infermeria) e Milito avrà le forze per tornare a galla e mettere a segno una rimonta che avrebbe dell'incredibile. L'Europa – tutta e non solo la Champions – è a rischio, anche se per qualche tratto, in questa pazza serata, era tornata d'attualità.

Le riserve interiste, infatti, avevano dato il massimo già dopo l'infortunio di Cassano, che al 28' sventolava bandiera bianca per un problema muscolare, lasciando spazio ad Alvarez. La gara, fino a quel momento cupa e priva di vere occasioni da gol, cresceva con il passare dei minuti e solo Ricky non riusciva a indirizzarla sui binari nerazzurri per la cronica incapacità di colpire sotto porta. L'Atalanta, molto accorta, teneva bene e non andava quasi mai in sofferenza. Fino al 43', quando da un angolo teso di Pereira, sbucava Rocchi che con un guizzo inzaghiano si sbloccava dopo 14 mesi di astinenza e dava il vantaggio ai suoi. Per l'ex attaccante della Lazio era il gol numero 100 in Serie A, il primo con la nuova maglia all'ottava presenza.

Ma nella ripresa succede qualcosa di pazzo e surreale. L'Atalanta esce meglio dai blocchi di partenza e Bonaventura impatta sfruttando al meglio uno svarione di Samuel: colpo sotto e 1-1. L'assist, gioco del destino, è di Marco Livaja, chiamato in causa un paio di minuti prima davanti al suo ex pubblico. I mugugni del Meazza spariscono subito perché Alvarez, nel giro di 60 secondi, è lesto a sfruttare lo svarione di Canini e anticipare l'incerto Polito per il nuovo vantaggio. La metamorfosi dell'argentino è più repentina di quella dell'asino di Lucio Apuleio e nel giro di cinque minuti cinque, arriva il raddoppio con una perfetta incursione da destra, stile Kakà. E' il 3-1 che sa di sentenza, con l'Atalanta stanca e in ginocchio. Ma mai rinunciataria.

E' questo il merito della squadra di Colantuono, che su un'azione dai contorni poco chiari si guadagna un penalty generoso, che Denis spinge in rete con freddezza. Ma cosa ha fischiato Gervasoni? Mano di Samuel o sgambetto di Ranocchia su Livaja? Una risposta certa non esiste semplicemente perché il rigore non c'è. Qui l'Inter si impantana e Denis, nel giro di una manciata di minuti, completa una tripletta sensazionale: prima aggirando Ranocchia e insaccando di precisione alle spalle di Handanovic, poi anticipando la concorrenza in mezzo all'area su assist di Bonaventura. La partita s'incattivisce e nel finale l'ex Schelotto sfiora la rissa con gli ex compagni (Raimondi viene espulso per un colpo proibito). Ma l'episodio più rappresentativo, al 94', è un erroraccio sotto porta di Ranocchia, a un metro dalla riga: clamorosa svirgolata che spegne – in malo modo – le luci di San Siro. L'Inter ripiomba in crisi e stavolta sarà dura risollevarsi.