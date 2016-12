Serie A, il Napoli batte il Genoa 2-0 con Pandev e Dzemaili

Con la spinta del pareggio del Milan (2-2 a Firenze), il Napoli cerca e trova l’allungo che, a questo può essere anche decisivo, in classifica. E per farlo piazza il piede sull'acceleratore a tavoletta. Spingendo, insomma, a tutta e facendo a pezzi le fasce del Genoa.

I rossoblù, dopo aver messo paura ai partenopei nei primissimi minuti del match con Bertolacci e Kucka, si spengono di fronte alla maggiore classe e perfetta organizzazione di gioco che padroni di casa. Padroni di casa che centrano il primo gol, non col solito Cavani, ma con il bomber di “riserva”, quel Pandev che prende le misure prima al 14’ e 4 minuti più tardi gonfia la rete di Frey con un sinistro preciso. Da qui in poi è un unico e “monotono” monologo azzurro.

Gli uomini di Mazzarri vedono la porta più volte e a un minuto dello scoccare della mezz’ora di gioco infilano il raddoppio grazie Dzemaili (che si ripete dopo i tre gol messi a segno contro il Torino).

I 15 minuti che accompagnano le squadre all'intervallo vedono un'azione travolgente di Hamsik e un rigore richiesto dai rossoblù che Banti, giustamente, non concede.

La ripresa si apre così come si era chiusa la prima frazione, col Napoli che gioca e il Genoa che vivacchia. Cavani è quello che più prova a trovare la via della rete, ma come succede al 10’, la copertura e i raddoppi difensivi genoani hanno la meglio. L’occasione del gol per il Matador arriva al 20’ quando Kucka stende in area Hamsik e il direttore di gara concede il calcio di rigore. Sul dischetto va proprio Cavani che, però, si fa parare il penalty da un reattivo Frey.

Prova a trovare un calcio dagli undici metri anche la squadra di Ballardini, ma Immobile si becca una bella ammonizione da Banti che capisce, sagacemente, la simulazione dell’attaccante. Il 3-0 è, tuttavia, una dolce ossessione per i partenopei che ci provano, nell'ordine, con Insigne, e tre volte Cavani. La partita si chiude così, con un 2-0 importante, soprattutto perché i nove diffidati azzurri si salvano e col Milan (che non avrà Balotelli proprio per un giallo di troppo) saranno disponibili e armati fino ai denti.

LE PAGELLE

Dzemaili 7 Che cosa vuoi dire a uno che in due gare la mette 4 volte? Nulla, appunto. Sette!

Pandev 7 Bravo a cercare con tantissima voglia il gol. Non è la sua migliore annata, ma col Genoa almeno fa vedere il suo stile.

Cavani 6 Sbaglia il rigore (per le statistiche è l'ottavo su 21) e quindi il mezzo voto è meritatamente tolto. Per il resto è il solito Lottador.

Immobile 5 Vuole il gol e non lo trova. Prova a fare il furbetto sui rigori e non ci riesce. Insomma, una serataccia. Meglio andar subito sotto la doccia.

Frey 6,5 Il mezzo voto tolto a Cavani per il rigore sbagliato lo diamo al portiere rossoblù.