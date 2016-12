Siena e Parma si annullano: 0-0

foto SportMediaset

- Poche emozioni a, dove i bianconeri pareggiano (0-0) cole perdono, di fatto, una buona possibilità in ottica salvezza. La squadra di Iachini ci prova di più nel primo tempo, conche al 4' sfiora il vantaggio con un pallonetto terminato sopra la traversa. Nella ripresa meglio gli emiliani, vicini al gol con(75'). Al 90' i toscani si lamentano per un rigore non concesso (fallo disu).