Premier: Di Canio, esordio-beffa in casa del Chelsea

- Esordio amaro persulla panchina del. Alla sua prima uscita da allenatore di Premier League, l'ex Swindon è stato sconfitto sul campo del: 2-1 in rimonta per i Blues grazie all'autorete di Kilgallon e al gol di Ivanovic che nella ripresa hanno risposto all'altro autogol di Azpilicueta. Pareggio senza reti tra, mentre è finita 2-2(Adebayor, Jagielka, Mirallas e Sigurdsson).

Hanno completato il turno domenicale il successo del Newcastle sul Fulham, arrivato nei minuti di recupero con la rete di Cissé, e il pareggio per 1-1 tra Qpr e Wigan: padroni di casa (in dieci per il rosso a Zamora al 21') in vantaggio con Remy all'85' e poi raggiunti da Maloney al 93'.

Nonostante la sconfitta, Di Canio si è detto soddisfatto: "Sono contento perché non mi aspettavo una simile risposta dai miei giocatori. Nella ripresa siamo calati e dovremo lavorare soprattutto sulla preparazione atletica. Mancano poche settimane, non c'è tempo da aspettare''.