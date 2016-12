Serie A: Fiorentina-Milan 2-2, proteste per l'espulsione di Tomovic

LA PARTITA

Poteva chiudere il discorso Champions il Milan, e non l'ha fatto. La Fiorentina poteva riaprirlo del tutto con una vittoria, e non l'ha fatto. I meriti e i demeriti delle due squadre vanno equamente divisi, ma sono i rimpianti a farla da padrone al fischio finale, ancora più della rabbia per gli errori arbitrali che in un modo o nell'altro hanno condizionato il match: dall'espulsione di Tomovic al 40' del primo tempo, al rigore fischiato a Ljajic, fino al fallo di mano in area di Roncaglia in pieno recupero.

Tutti scontenti per i fischi di Tagliavento insomma, ma la verità è che sia gli undici in rossonero sia quelli in viola possono e devono fare un mea culpa grosso così. I viola, andando in stretto ordine cronologico, per aver regalato un gol all'ex idolo della Fiesole ora acerrimo nemico, Riccardo Montolivo, fischiatissimo dal primo all'ultimo minuto ma freddo nel realizzare un gol e un assist decisivo. Dall'altra parte gli uomini di Allegri che di fatto non hanno giocato il secondo tempo, trovando il raddoppio con Flamini, ma gettando via un match point Champions nel giro di sei minuti. Tutto il contorno, quello degli episodi arbitrali, ha avuto purtroppo solo modo di rovinare una partita che prometteva scintille sin dalla vigilia. Al 40' il fattaccio che ha trasformato il big match in una corrida. El Shaarawy ruba palla a Tomovic che per fermarlo gli rifila una gomitata in pieno volto sulla trequarti campo. Tagliavento vede la volontarietà del gesto violento ed espello il serbo facendo ribollire di rabbia il Franchi e costringendo la Viola in dieci per tutto il secondo tempo. Da quel momento in poi, tolto Jovetic che esce per infortunio, il terreno di gioco è una battaglia.

Una battaglia a cui il Milan nella ripresa sceglie un po' inspiegabilmente di assistere piuttosto passivamente, arretrando di diversi metri il proprio baricentro e lasciando il pallino del gioco a una Fiorentina mai arrendevole. Nemmeno dopo il raddoppio, un po' cercato un po' casuale, di Flamini, bravo a girare in rete un cross teso di Montolivo, ancora lui, dalla destra. Il 2-0 sembra far calare il sipario su tutte le questioni che ballano dietro la Juventus, ma non è così. A riaprire la scena è Ljajic, quattro minuti dopo il gol del francese, che si beve mette difesa e crolla in area toccato da Nocerino. Dal dischetto l'attaccante non sbaglia. In quei sei minuti però il castello del Milan crolla: dopo il gol, Balotelli si fa ammonire in maniera ingenua prendendosi il giallo che gli vale la squalifica per Milan-Napoli; un minuto dopo De Sciglio stende Cuadrado in area e Pizarro dal dischetto completa la rimonta. La reazione veemente dei rossoneri non arriva, in linea con una secondo tempo sottotono, ma le polemiche sì. Su un calcio d'angolo dalla sinistra, Roncaglia ferma il pallone in area con la mano in un intervento scomposto. Niente rigore e fischio finale. Tutti contenti, tutti scontenti. Cambia poco.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO