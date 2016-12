Milan: Balo, sigaretta in treno e multa

Ma la sigaretta, dicevamo: Balotelli, viaggiando verso Firenze sul Frecciarossa insieme al resto della squadra, ha pensato bene di andare in bagno a fumarsi una sigarettina. Beccato dal capotreno, è stato poi rimproverato da Galliani che, senza troppa enfasi, ha mandato da Mario l'amico Niang preannunciandogli una multa. Niente drammi e discorso chiuso.

Diversa e decisamente più preoccupante la questione ammonizioni: Balotelli, ammonito con la Fiorentina, salterà il Napoli. Con lui, tra l'altro, sono in diffida anche El Shaarawy e Boateng che, a questo punto, dovranno evitare il giallo settimana prossima per non perdere la Juve.