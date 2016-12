Serie A: la Juve batte 2-1 il Pescara, doppietta di Vucinic

LA PARTITA

Capita anche questo in un campionato quasi vinto e apparentemente perfetto: che l'ultima in classifica, con un piede e mezzo in B, ti tenga sulle spine per quasi 75' e ti costringa agli straordinari a pochi giorni dal ritorno di Champions. La Juve, che non segna mai e resta a lungo in ansia, sfrutta a dovere un calcio dagli undici metri per spazzare via la paura e appropriarsi di un altro pezzettino di scudetto. Lo fa a dispetto di un Pescara che, diversamente da quanto non dica il punteggio, si erge da subito a vittima sacrificale: colpa di una inferiorità più che manifesta, ma anche di un approccio mentale morbido e quasi rassegnato. Le ultime prestazioni della squadra di Bucchi d'altronde, lasciavano spazio a poche interpretazioni (1 punto in 11 gare). Doveva essere una gara a senso unico e lo diventa subito.

Conte rinuncia a Chiellini e Barzagli, entrambi squalificati, ma anche a Pirlo e al debilitato Buffon. Non alla solita forza d'urto che rischia di travolgere da subito gli abruzzesi. C'è pure quella "bava alla bocca" richiesta dall'allenatore nella conferenza stampa della vigilia, nonostante il vento del Bayern, fresco vincitore in Bundesliga, soffi forte anche sugli spalti (il tutto esaurito col Pescara non può avere altre spiegazioni). La Juve, nel complesso, recita molto bene la sua parte: aggressività, inserimenti e tantissimo gioco sulle fasce. Lichtsteiner, che in coppa non ci sarà, manda in crisi Modesto e l'intero assetto difensivo del Pescara, Giaccherini si rivela ancora una mossa azzeccata. Ed è su quest'asse che la Juve costruisce le prime clamoroso palle-gol che San Pelizzoli (altro che Perin!) sventa. Il portiere è super anche su un inserimento di Vidal e su Vucinic, che nelle cose facili – come spesso avviene – si perde. Giovinco, invece, è il re della sfortuna. Stavolta Cambiasso non c'entra, ma un contrasto duro con Capuano lo toglie di mezzo al 30': forte contusione al ginocchio (con probabile distorsione) e addio Bayern. Nel finale di tempo c'è anche spazio per un palo di Quagliarella, determinato ancora una volta dal guizzo felino di Pelizzoli.

Il numero uno ospite continua il suo show a inizio ripresa, con un colpo di reni eccezionale sul tocco ravvicinato di Quaglia. Otto, nove, dieci parate tutte determinanti, che disegnano il filo conduttore della gara: Juve arrembante, Pescara assente e Pelizzoli, quasi per giustificare la sua presenza allo Stadium, protagonista assoluto. La sua imbattibilità sembra poter durare fino al 90' ma il compagno Rizzo gli rovina piani e festa al 73', quando casca nel tranello di Vidal e lo tira giù in piena area: espulsione e calcio di rigore. Vucinic va dal dischetto e sblocca il risultato. Pochi minuti dopo addirittura lo arrotonda, sfruttando la leggerezza di Bianchi Arce, che gli stramazza davanti in piena area. Il gol di Cascione dai 25 metri serve solo a ravvivare un finale che Storari congela con la parata sul tiro da fuori di Sculli col 90' alle porte. La Juve deve sudare più del previsto per portare a casa i tre punti: tante energie spese ma anche una piena consapevolezza della propria forza. I punti di vantaggio su Napoli e Milan sono già in doppia cifra: ora sì che si può pensare al Bayern.