Inter, Stramaccioni: "Lo stop di Palacio sarà lungo"

- E' unscuro in volto quello che presenta la sfida con l'Atalanta. Il perché è presto detto: la stagione diè finita. "La diagnosi del nostro medico è stata chiara, è una lesione di secondo grado del bicipite femorale. Questo stop sarà lungo, non so quanto precisamente. Ma considerando che manca poco più di un mese alla fine del campionato, è certamente un brutto colpo", ha detto l'allenatore dell'Inter.

"C'è una nostra comunicazione ufficiale a fronte della quale non si può dire che il giocatore rientra con la Roma. E' inutile creare illusioni. C'è una lesione di secondo grado, è grave, non voglio indicare i tempi perché altrimenti ci fate il titolo ma l'interpretazione data dai giornali è sbagliata", ha aggiunto.

Certo, con Milito fuori e Palacio ko, per inerazzurri adesso sarà dura continuare a lottare per un posto in Champions. "Io voglio bene sia a Rodrigo che a Diego, ma c'è tanta voglia di mettere in campo questa rabbia. Ci siamo allenati bene, con l'Atalanta sarà una partita chiave. I ragazzi sono carichi, non ho visto nessuna perdita di fiducia anzi, è importantissimo il risultato. I tifosi capiscono il momento e ci stanno vicino. Visti anche gli scontri diretti, se dovessimo battere l'Atalanta i giochi sono aperti e io ho fiducia", ha dato la carica "Strama".

Insomma, è arrivato il momento di? "Possiamo giocare con una punta centrale come Cassano, ovviamente giocherebbe spalle alla porta con tempi di inserimento. Rocchi invece è un calciatore d'area, possiamo giocare con una punta ma anche con due. Rocchi veniva da un lungo infortunio, ha lavorato per ritrovare la condizione migliore. Non so se dal primo minuto, il giocatore a livello d'esperienza non ha niente da replicare a nessuno, si farà trovare pronto quando lo chiamerò in causa".