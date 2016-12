Piqué-Ibrahimovic: altro scatto, il tormentone continua

foto SportMediaset

15:06

- Nuovo tormentone peralimentato da una foto scattata durante Psg-Barcellona. Dopo lo scatto che li ritraeva in atteggiamenti teneri nel maggio 2010 in un parcheggio, quando i due erano compagni di squadra in terra catalana. Immagine che scaturì diverse polemiche e Ibra rispose così a una giornalista: "Sono gay? Vieni a casa mia e vediamo, porta anche tua sorella". Ora i due martedì si sono ritrovati da avversari al Parco dei Principi e... La foto vede l'attaccante svedese abbracciare il difensore spagnolo che gli poggia la mano sul fondoschiena. Inutile dire che lo scatto sta circolando sul web e le ironie si sprecano.