- Spesso in partita Messi e Dani Alves mostrano grande affinità. Lo testimonia anche il gol del vantaggio col Psg: splendido assist d'esterno del terzino per la Pulce che segna l'1-0. L'intesa va però oltre, com'è anche dimostrato da un video fatto durante il riscaldamento al Parco dei Principi, in cui i due palleggiano a oltre trenta metri di distanza senza mai far cadere il pallone offrendo un vero e proprio spettacolo al pubblico parigino.