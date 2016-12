Milan, Nocerino: "Un altro anno così è dura"

foto SportMediaset 11:50 - Mal di pancia Nocerino. Dopo una prima stagione da protagonista con la maglia del Milan, il centrocampista sta attraversando un momento difficile, fatto di tanta panchina. Finora non ha mai pensato di cambiare aria, ma ora i dubbi sul futuro aumentano. "Ho 28 anni, l'anno prossimo ci sarà il Mondiale e io vorrei esserci - ha detto - Un'altra stagione come questa farei fatica a passarla, vediamo. La cosa più importante è raggiungere la Champions". - Mal di pancia. Dopo una prima stagione da protagonista con la maglia delil centrocampista sta attraversando un momento difficile, fatto di tanta panchina. Finora non ha mai pensato di cambiare aria, ma ora i dubbi sul futuro aumentano. "Ho 28 anni, l'anno prossimo ci sarà ile io vorrei esserci - ha detto - Un'altra stagione come questa farei fatica a passarla, vediamo. La cosa più importante è raggiungere la Champions".

Non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di lasciare il Milan, nonostante faccia fatica a trovare spazio in squadra. Ora però le nubi cominciano ad addensarsi nella testa di Nocerino. Perché ai Mondiali vorrebbe andarci. Il centrocampista si lascia andare allo sfogo in occasione della presentazione della nuova Gea World. Poi però gli obiettivi di squadra per il finale di stagione tornano in primo piano: "La cosa più importante è raggiungere la Champions - ha proseguito - Se ci riusciremo coroneremmo un sogno, perché per come abbiamo iniziato nessuno avrebbe pensato a un Milan in questa situazione di classifica in primavera".