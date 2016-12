Europa League: la Lazio crolla col Fenerbahce

- Laperde, nell'andata dei quarti di finale, la sua imbattibilità in questa. I biancocelesti tornano da Istanbul con una sconfitta per 2-0 a opera del. Una partita compromessa nella ripresa, quando prima arriva l'espulsione di Onazi e poi i due gol: su rigore, causato da un fallo di mano di Radu e trasformato da Webo al 33', e con una ribattuta di Kuit al 45'. Per i turchi anche un palo per tempo, con Sow e Meireles.

LA PARTITA

Unica squadra senza sconfitte da quando è iniziata questa Europa League, la Lazio cade sul più bello e lo fa colpevolmente. I capitolini, infatti, danno l'impressione di badare esclusivamente a difendersi e alla fine vengono puniti con due errori (il rosso di Onazi e il rigore di Radu), che rischiano di compromettere pesantemente il passaggio del turno. Senza dimenticare che il ritorno si giocherà a porte chiuse e che di fonte ci sarà una squadra come il Fenerbahce, seconda in campionato dietro solo al Galatasaray, che non ha fatto e non farà regali. Insomma, per andare in semifinale ci vorrà una grande prestazione.

E pensare che l'avvio del Fenerbahce non è di quelli temuti dalla Lazio, anche se i padroni casa hanno subito una bella possibilità con Sow, che si invola verso Marchetti, ma, pressato dai difensori in rimonta, calcia fuori. I biancocelesti badano prevalentemente a controllare e si affidano a Ederson per uscire dal guscio. Il brasiliano si vede con un colpo di testa debole e centrale, un contatto in area con Topal che non merita le attenzioni dell'arbitro Collum e un tiro deviato in angolo. Così, l'unica vera occasione del primo tempo capita ancora a Sow, che raccoglie uno sciagurato rinvio di Lulic, ma il suo tiro colpisce il palo interno. Un brivido lungo la schiena di Petkovic, chiaramente non soddisfatto della prova dei suoi.

Il problema è che la ripresa inizia ancora peggio, perché dopo due minuti Onazi commette un inutile fallo da dietro a centrocampo e si merita un altro giallo che gli vale l'espulsione. Per fortuna che sull'azione successiva Meireles con un piazzato centra il secondo palo del Fenerbahce della serata. L'uomo in più galvanizza i turchi, che però trovano sempre pronto Marchetti. Peccato che poco dopo la mezz'ora Radu colpisca con il braccio largo un pallone in area e il severissimo fischietto scozzese sia impietoso. Come Webo, infallibile dal dischetto. Andrebbe bene anche così, con una sconfitta di misura, ma allo scadere una punizione dalla distanza di Erkin costringe il portiere biancoceleste alla respinta di pugno sui piedi di Kuyt, che raddoppia senza pietà. Una sberla pesante per la Lazio, che però ha fatto troppo poco per evitarla.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

LE PAGELLE

Ziegler 5,5 L'ennesima conferma che la Juve ha fatto bene a cederlo in prestito

Meireles 6,5 Non ha vinto la Champions con il Chelsea per caso. Meritava anche il gol

Erkin 6,5 Entra lui e il Fenerbahce prende il largo, non solo per la punizione da cui nasce il secondo gol

Onazi 5 Più che sul primo fallo è ingenio sul secondo perché commesso senza motivo

Ederson 5,5 Non brilla, ma le uniche occasioni della Lazio nel primo tempo portano la sua firma

Kozak 5 Non era la sua serata, ma lui fa poco per diventare protagonista

IL TABELLINO

FENERBAHCE-LAZIO 2-0

Fenerbahce (4-2-3-1): Demirel 6; Gonul 6, Korkmaz 6, Yobo 6, Ziegler 5,5; Mehmet Topal 6 (25' st Erkin 6,5), Meireles 6,5; Kuyt 6,5, Cristian 6,5 (30' st Ucan 6), Sow 6 (41' st Mehmet Topuz sv); Webo 6,5. A disp.: Gunok, Irtegun, Sahin, Senturk. All. Kocanam 6,5

Lazio (4-4-1-1): Marchetti 5,5; Gonzalez 6,5, Cana 6,5, Ciani 6, Radu 5,5; Candreva 5,5, Onazi 5, Hernanes 5,5 (41' st Mauri sv), Lulic 5,5; Ederson 5,5 (18' st Ledesma 5,5); Kozak 5 (27' st Klose 5,5). A disp.: Bizzarri, Biava, Crecco, Rozzi. All. Petkovic 6

Arbitro: Collum (Sco)

Marcatori: 33' st rigore di Webo, 45' st Kuit (F)

Ammoniti: Korkmaz, Meireles, Webo (F), Ederson, Marchetti, Radu, Mauri (L)

Espulsi: Onazi (L) per doppia ammonizione