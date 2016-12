Palacio infortunato: l'Inter perde i suoi gol

foto SportMediaset 11:18 - Palacio infortunato. La notizia che gela l'Inter arriva meno di 24 ore dopo la doppietta di Marassi e getta nello sconforto l'ambiente nerazzurro. L'argentino è stato sottoposto ad accertamenti: la diagnosi è di stiramento al bicipite femorale sinistro. Salterà sicuramente le gare di domenica contro l'Atalanta e la trasferta con il Cagliari del 14 aprile: Sramaccioni spera di riaverlo in occasione del ritorno di Coppa Italia contro la Roma del 17. La notizia che gela l'Inter arriva meno di 24 ore dopo la doppietta di Marassi e getta nello sconforto l'ambiente nerazzurro. L'argentino è stato sottoposto ad accertamenti: la diagnosi è di. Salterà sicuramente le gare di domenica contro l'Atalanta e la trasferta con il Cagliari del 14 aprile: Sramaccioni spera di riaverlo in occasione del ritorno di Coppa Italia contro la Roma del 17.

Un'altra grossa defezione per l'Inter che ha già perso Milito fino alla fine della stagione e che sta lottando per un posto in Champions League. I nerazzurri dovrebbero puntare su Rocchi nella volata per i posti europei in campionato e nel ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Roma.