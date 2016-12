Is Arenas, per Cagliari-Inter si punta a far entrare gli abbonati

- Ventiquattro ore di tempo per presentare un mini-progetto e aprire lo stadio dialmeno agli abbonati, per la gara con l'del prossimo 14 aprile. La proposta, indirizzata al, è scaturita dall'incontro in Prefettura con il comune di Quartu e i rappresentanti della Lega, Achille Serra e Marco Brunelli. Se verranno rispettati i tempi e il progetto sarà conforme, la capienza della struttura sarebbe ridotta a

"Se invece il progetto non dovesse essere presentato - ha detto Serra - mettiamoci l'anima in pace: non si può giocare qui. Ma penso che ci siano le condizioni ottimali. Con il tetto a 4.999 spettatori si può sistemare in modo semplice. Ci auguriamo che il Cagliari possa riflettere ed essere d'accordo su questa soluzione". D'accordo anche la Prefettura di Cagliari: "Abbiamo individuato un percorso di fattibilità - ha detto il prefetto Alessio Giuffrida - a determinate condizioni. Per noi è importante che il Cagliari giochi in Sardegna: quando si parla di boicottaggio stiamo parlando di una notizia destituita di fondamento".

Ma quali sono queste condizioni? Occorrono tra l'altro l'accertamento di conformità, uno spazio per i disabili e la delimitazione per i 4.999 tifosi. E su questo si dovrà pronunciare la commissione comunale di vigilanza di Quartu. "Se il Cagliari ha deciso altro - ha detto il vicesindaco Fortunato Di Cesare - ci dispiace. Noi siamo stati collaborativi, abbiamo fatto davvero il possibile". Si è parlato anche della agibilità definitiva. "Il Cagliari - ha riferito Giuffrida - non ha ancora presentato il progetto. Tutto questo praticamente a un mese dall'ultima riunione. Per me è inspiegabile". Quartu è pronto a dare una mano: "Stiamo cercando - ha detto il vicesindaco - una soluzione per via Olimpia". Ora si attende la risposta del Cagliari che nel frattempo ha concluso una riunione per giocare a Rieti. Ma la Lega spiega: "Lo stadio indicato è Trieste ed è immediatamente disponibile".