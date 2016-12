Caos in Libertadores: rilasciati gli otto calciatori arrestati per scontri in Atl.Mineiro-Arsenal

- Sono tornati liberi gli otto calciatori dell'Arsenal Sarandipersa 5-2 con l'Atletico Mineiro. Gli agenti erano entrati in campo per proteggere l'arbitro dalle proteste degli argentini, ma. Sette giocatori sono stati incriminati per

Solo il capitano degli argentini, Lisandro Lopez, è stato rilasciato senza procedimenti a suo carico.



La vicenda ha sollevato molte polemiche in Argentina, con il quotidiano 'Olè' che parla di 'scandalo brasiliano'. Il giornale argentino si chiede "come può succedere una cosa del genere in un Paese che ospiterà la Coppa del Mondo il prossimo anno", accusando la polizia brasiliana "di portare violenza invece che garantire l'ordine". 'Olè' ricorda anche l'episodio analogo accaduto lo scorso anno al termine della finale di ritorno di Coppa Liberadores tra San Paolo-Tigre, con i giocatori della squadra argentina che si son rifiutati di tornare in campo nel secondo tempo denunciando intimidazioni e aggressioni negli spogliatoi da parte della polizia brasiliana.

Anche 'La Nacion' denuncia l'accaduto mostrando solo il video dell'aggressione senza commenti ma con il titolo "Vergogna brasiliana"