foto SportMediaset

15:11

- Su Internet impazza il toto terza maglia del Bayern Monaco: il modello che vestirebbe la squadra, che sarà di Pep Guardiola per la stagione 2013/14, porterebbe i colori nero e azzurro. Le prime indiscrezioni dicono che sarebbe un modello riservato solo per la Champions League, ma queste sono solo le prime foto di quella che, per ora solo in teoria, sarebbe la terza maglia ufficiale del club bavarese.