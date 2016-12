Palacio batte il record di gol stagionali e l'Inter se lo gode

In effetti c'era un altro, prima di Strama, che aveva reclamato a gran voce il Trenza. Si tratta di Gian Piero Gasperini, che nella falcidiata estate del 2011 - quella, per intenderci, in cui la società non lo accontentò su nulla - aveva chiesto Palacio perchè in grado di adattarsi perfettamente al suo 3-4-3. Gasperini, che lo aveva allenato al Genoa, conosceva benissimo le qualità dell'argentino, nato seconda punta ma sempre più bravo, anche a causa dell'infortunio di Milito, a fare la prima. A essere il naturale riferimento offensivo: con i suoi movimenti e la sua precisione sotto rete.

Palacio, oltre a fare gol belli (il secondo di Marassi lo è), ne fa di decisivi. Per citare l'esempio più vicino, prendiamo Catania: la squadra sotto 2-0, lui entra nella ripresa e ribalta le sorti del match, siglando il pari e poi il sorpasso in pieno recupero. Anche lì, tre punti fondamentali per la rincorsa europea. E la stagione di Palacio, contrariamente a quella dell'Inter, è segnata da numerosi picchi e poche defaillance. I gol in campionato sono 12, quelli in Europa League 8. Con i 2 di Coppa Italia fanno 22, uno in più del suo record stagionale ottenuto in Grifone lo scorso anno (19 solo in campionato). Solo che, rispetto allo scorso anno, Palacio guida l'attacco di un top club e ha visto le responsabilità moltiplicarsi: "E' il primo acquisto che ho chiesto al presidente l'estate scorsa - ha detto Stramaccioni -, forse il suo arrivo è passato in sordina. Ha segnato 22 gol che valgono doppio. Da quando manca Milito gli ho chiesto di fare il centravanti e lui ha agito al meglio. Gli faccio i complimenti perché è fondamentale".

A Genova, contro un intero stadio che lo ha fischiato per i trascorsi rossoblu, ha mostrato la sua grande personalità. Ne servirà ancora da qui alla fine del campionato: perchè Palacio resta l'ancora di salvezza di un Inter che stenta a trovare un'identità precisa e vincente fino in fondo.