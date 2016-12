Di Canio e il fascismo: spunta anche Rio Ferdinand

continua a far discutere. Il nuovo manager delha rigettato una volta per tutte le accuse di, ma il 'Sun', a distanza di qualche anno, ripropone in prima pagina le parole di Rio Ferdinand, suo ex compagno al West Ham. Il difensore inglese, nella sua autobiografia, aveva definito Di Canio "un assoluto idiota per quel saluto fascista". Il riferimento è all'esultanza verso la curva laziale dopo un derby.

Lo stesso gesto che, oltre alla protesta dei tifosi dei Black Cats, ha provocato le dimissioni dal Cda dell'ex ministro laburista Miliband quando Di Canio è stato assunto dal Sunderland. Un'istantanea di cui l'ex laziale fatica a liberarsi. All'indomani del passo indietro sull'ideologia fascista, il 'Sun' infatti ha riacceso il focolaio, presentando in prima pagina una dichiarazione di Ferdinand risalente ormai a sette anni fa (quando fu pubblicata la sua autobiografia): "Ci sono delle foto che ritraggono Di Canio mentre fa il saluto fascista che fanno di lui un vero idiota" raccontava Ferdinand nel libro.

I giudizi poi proseguivano: "Una volta Paolo disse che non ero abbastanza bravo per giocare nella nazionale inglese, poi mi assicurò che era stato frainteso. Ma non so, con Paolo non puoi mai essere sicuro. Non era una persona facile con cui lavorare, ma era certamente un calciatore superbo. Fra tutti quelli che ho conosciuto, certamente quello con più passione". Di Canio e Ferdinand giocarono insieme nel 99-2000. L'ultimo scontro dialettico risale a sei mesi fa, quando Di Canio sostituì il portiere dello Swindon Town dopo 21' e Rio ebbe da ridire su Twitter. La questione 'fascismo' ovviamente è di maggiore attualità.