Il Time premia Balotelli: è una superpotenza mondiale

foto SportMediaset Correlati Milan: test all'ora di pranzo, Pazzini è pronto 15:45 - Momento d'oro per Mario Balotelli. L'attaccante è tornato in Italia da Re e sta stupendo tutto il mondo. Anche negli States hanno voluto premiare il bomber del Milan: il Time, prestigioso settimanale, lo ha inserito nella lista delle 100 persone più influenti del 2012. SuperMario ha accolto la notizia con grande entusiasmo e il prossimo 23 aprile volerà a New York accompagnato da Galliani e il suo procuratore Raiola per ritirare il premio. - Momento d'oro per. L'attaccante è tornato in Italia da Re e sta stupendo tutto il mondo. Anche negli States hanno voluto premiare il bomber del Milan: il, prestigioso settimanale, lo ha inserito nella lista delle. SuperMario ha accolto la notizia con grande entusiasmo e il prossimo 23 aprile volerà aaccompagnato da Galliani e il suo procuratore Raiola per ritirare il premio.

Balotelli ha festeggiato con un urlo la notizia, arrivata via fax negli uffici di Raiola e del Milan, e ha subito chiamato la mamma Silvia per dargli la bella notizia. Ora è atteso nella Grande Mela dopo la partita con la Juventus, in programma il 21 aprile. L'autorevole settimanale già il 2 novembre scorso aveva dedicato la copertina, dell'edizione internazionale, a Supermario definendolo "il fenomeno italiano".