Lazio, Petkovic: "A Istanbul la Lazio vuole dominare"

La spinta del 'Saracoglu' sarà l'arma in più della formazione allenata da Aykut Kocaman. La Lazio, invece, nel ritorno dell'11 aprile all'Olimpico, non potrà contare sull'apporto dei propri sostenitori a causa dei due turni a porte chiuse comminati dall'Uefa. Ma Petkovic non dispera: "Loro hanno due vantaggi - riconosce comunque il bosniaco -: il pubblico come dodicesimo uomo in campo domani e il fatto che sono anche più abituati di noi a giocare senza tifosi visto che l'hanno fatto sia lo scorso anno che quest'anno, ma noi combattiamo contro tutto e tutti e queste cose non ci devono distrarre".

Il tecnico bosniaco, inoltre, conosce bene l'ambiente. "Questo avversario in questi anni si è sempre migliorato - rileva Petkovic -. Con lo Young Boys (nel preliminare della Champions 2010/11, ndr) siamo stati bravi a sfruttare le nostre doti e anche un po' fortunati, era una squadra piccola della Svizzera e forse un po' sottovalutata. Domani arrivo con una squadra più blasonata e cercheremo di dominare. I giocatori sanno cosa succede qui: i vari rituali, l'ambiente caldo, dobbiamo essere bravi a raffreddarlo".

Il derby con la Roma in programma lunedì può condizionare? "Per me esiste solo la partita di domani. Inizierò a pensare al derby da venerdì mattina. La prossima partita è sempre più importante: questa è la filosofia che voglio trasmettere ai miei giocatori". Mauri e Klose dovrebbero partire dalla panchina, pronti a subentrare e a mettere minuti nelle gambe in vista anche del match con i giallorossi.