Mourinho: "La sconfitta della Juve? Ho visto il Barcellona"

Mourinho gode per la vittoria del suo Real Madrid contro il Galatasaray ("Partita difensiva quasi perfetta") e ammette di non aver visto il match dell'Allianz Arena tra Juve e Bayern: "In albergo abbiamo visto Psg-Barcellona. Juventus e Bayern Monaco sono due squadre che possono benissimo vincere la competizione. Non mi ha sorpreso la vittoria dei tedeschi, come non mi sorprenderei se la Juve vincesse il ritorno"