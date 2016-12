Champions League: Malaga-Borussia Dortmund finisce 0-0

LA PARTITA

Con un pizzico di malizia in più sotto porta, la qualificazione sarebbe già in archivio. Ma il Borussia decide di posticipare tutto al ritorno infuocato del Westfallenstadion - martedì prossimo - lasciando al Malaga, ricco di volontà e per niente irresistibile, qualche chance di passare il turno. Con il senno di poi un calcolo rischiosissimo, dato che alla Rosaleda i tedeschi fanno davvero di tutto per non vincerla. Lewandowski rimane a secco nella serata in cui il bomber di razza deve fare la differenza; Goetze, che bomber non è, si schianta per tre volte a tu per tu con Caballero, vanificando la solita trama prelibata dei compagni. L'assenza di Kuba si fa sentire, anche se Klopp – con Gresskreutz – non snatura una squadra micidiale nel terminale offensivo, nonostante il Malaga confermi i progressi difensivi, che la indicano come una delle meno battute del campionato spagnolo.

Eppure la pressione è sugli andalusi che, di fronte al tutto esaurito, non sanno esattamente come dimenarsi di fronte a match così importanti. La parola 'semifinale' incute un terrore sfrenato e dal centrocampo in giù la squadra va come in paralisi: al 14' quando Demichelis sbaglia uno stacco a metà campo e Goetze scaglia sul portiere la prima colossale chance di giornata. O al 18', quando ancora su azione di rimessa, Goetze è servito da Gundogan ma fa chiaramente capire di non essere in giornata sparando sul portiere. Il Malaga sta lì, imbambolato, e punta sull'orgoglio di Baptista che prova a tenere alta la squadra in situazione d'emergenza. Saviola, preferito in extremis a Santa Cruz, cerca la profondità ma non trova assistenza, mentre il gioiellino Isco si imbatte sui centrocampisti avversari e gira al largo. Bene Joaquin, che costringe Schmelzer a una gara attenta. L'unica occasione vera, comunque, capita sulle teste di Baptista e Toulalan, mentre la prestazione di Weligton sull'altro fronte è deficitaria: Lewandowski gli va un via un paio di volte e sulla seconda il brasiliano lo bracca portando a casa ammonizione e squalifica. Poco male per il ritorno.

Ma è in apertura di secondo tempo che il cinismo del Borussia si rivela un flop: Lewandowski ha un pallone comodissimo da spingere in rete, ma ciabatta e conclude a lato per la disperazione di Klopp. La gara si incanala verso il pari e Goetze non riesce a scuotere i suoi, mancando a due passi da Caballero il sospirato gol del vantaggio. L'intensità dei primi 45' man mano sparisce e il Malaga, dopo aver premuto a mille per arrivare prima sui contrasti e spezzare la manovra avversaria, si adegua a un ritmo più congeniale ai suoi uomini. Così anche nonno Toulalan sale in cattedra, mentre Iturra può mostrare discrete doti anche in fase d'appoggio. Al 21' il pallone buono capita sul destro di Isco, ma Weidenfeller si esalta sull'unica parata vera della sua serata. Con lo striscione del traguardo ben in vista, ci prova anche Antunes ma il pallone finisce alto. Ai punti avrebbe vinto il Borussia, che comunque parte favorito in vista del ritorno. A Pellegrini non rimane che giocare sugli stessi ritmi per tenersi a galla e continuare a credere nel sogno.