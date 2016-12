Serie A: l'Inter batte 2-0 la Sampdoria nel recupero

- Con una doppietta dial 43' e al 93', lbatte 2-0 lanel recupero della 29.a di A e resta in corsa per la zona Champions, agganciando la Lazio a quota 50, a -7 dal Milan. Inizio vibrante con occasioni per Sansone e Palacio poi poche emozioni: al 35'salva su Krsticic prima del vantaggio nerazzurro. Nella ripresa, a parte un diagonale di Sansone, gli ospiti non corrono rischi e nel recupero c'è il raddoppio.

L'Inter ringraziache torna nel suo vecchio stadio e decide da solo la partita. Nerazzurri ancora sbiaditi ma oggi contano i tre punti, importantissimi per la corsa alla Champions League. Sampdoria generosa ma poco concreta.Le prime battute di gara promettono bene. Da una parte testa die parata facile di, dall'altra un doppio tentativo diprima addosso a Romero e poi alto e una geniale apertura diper Jonathan che spreca tutto. Siamo al 6'. Da questo momento in poi a rendersi pericolosa è solo lache cerca di sorprenderecon un paio di colpi di testa di Icardi e un sinistro di Sansone. Ma ad impegnare il portiere nerazzurro è soprattutto un tiro dalla distanza di: grande istinto e deviazione in angolo.E l'Inter? Non pervenuta per una buona mezz'ora: manovra lenta, inesistente movimento senza palla e lanci lunghi su cuinon può fare nulla. Troppa imprecisione,sul versante destro è un disastro. Ha continui problemi con gli scarpini e non riesce a stare in piedi: al 36' scivola in area e per poconon ne approfitta. Al 43' ecco il lampo nel buio di, che raccoglie il cross dalla sinistra die di testa batte Romero. Per l'argentino undicesimo centro. Pronta replica della Samp con un velenoso tiro diche termina di un soffio sopra la traversa. Prima della fine del tempo, Palacio sfiora il secondo gol ma il suo diagonale è fuori misura.Nessun cambio a inizio ripresa. Dopo 5' ancoraè chiamato a una grande parata su conclusione di Sansone, risponde la squadra di Stramaccioni con Palacio, innescato da Cassano. Provvidenziale il salvataggio di Mustafi. Prime sostituzioni: nell'Interper Jonathan e nella Sampper Sansone. I blucerchiati alzano il ritmo alla ricerca del pareggio: Handanovic si distende bene su un sinistro di Obiang e De Silvestri scappa a Pereira ma il suo traversone a centro area non trova nessuno. Strama richiama anche Cassano percon l'obiettivo di rafforzare il centrocampo e correre meno rischi. E in effetti non rischia molto, nonostante la pressione degli uomini di Delio Rossi sia continua. Handanovic c'è su un paio di colpi di Maxi Lopez e sul tentativo dell'exSbilanciata in avanti, nel recupero la Samp subisce il secondo gol. Ancora merito di uno straordinario, che parte da metà campo palla al piede, si libera uno alla volta dei difensori blucerchiati e batte Romero per lo 0-2 finale.

LE PAGELLE

Palacio 8 - Decide da solo la partita. 'El Trenza', ex Genoa, vince il suo derby. Puntuale nel colpo di testa dell'1-0, strepitoso nel raddoppio quando prende palla, vola in porta e realizza.



Handanovic 7 - Altra prestazione super del portiere nerazzurro, che compie almeno due grandi parate su Krsticic e su Sansone.



Poli 6,5 - Uno tra i migliori, se non il migliore dei suoi. Contro la sua ex squadra, che non lo ha confermato, voleva fare bella figura e ci è riuscito.



Obiang 5,5 - Meno incisivo che in altre occasioni. Prestazione opaca.



Jonathan 4,5 - Ha fin da subito un problema con gli scarpini. Li cambia ma continua a scivolare e quasi fa un regalo a Icardi, che però, fortuna sua, rifiuta.



IL TABELLINO

Sampdoria-Inter 0-2

Sampdoria (3-5-2): Romero 6; Mustafi 6, Palombo 5,5, Gastaldello 5,5; De Silvestri 6, Poli 6,5, Krsticic 6 (41' st Munari st), Obiang 5,5, Estigarribia 5,5 (32' st Poulsen sv); Sansone 5,5 (14' st Maxi Lopez 6), Icardi 6. A disposizione: Da Costa, Berni, Berardi, Castellini, Rossini, Rodriguez, Maresca, Munari, Garcia, Soriano. All.: Rossi 6.

Inter (4-3-1-2): Handanovic 7; Jonathan 4,5 (13' st Silvestre 6), Ranocchia 6, Juan Jesus 6,5, Pereira 6; Zanetti 6, Kovacic 6, Gargano 5,5; Guarin 5,5; Palacio 8, Cassano 6 (22' st Kuzmanovic 6). A disposizione: Belec, Carrizo, Samuel, Pasa, Schelotto, Alvarez, Benassi, Rocchi. All.: Stramaccioni 6,5

Arbitro: Banti

Marcatori: 43', 48' st Palacio

Ammoniti: Poli, Krsticic (S), Gargano, Kovacic (I)