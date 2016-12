Juve, mai ribaltato uno 0-2 in Europa

Lui ci crede e ci credono anche gli altri. Anche quelli che non lo dicono, anche Antonio Conte che, pure, ieri sera aveva la faccia stracciata di uno appena uscito da un incubo. Perché servirà un mezzo miracolo, una notte alla Barcellona, in uno Juventus Stadium zeppo e furioso. Ma i precedenti dicevamo. Eccoli:

Semifinale di andata di Coppa dei Campioni

9/5/68 Benfica-Juventus 2-0 (63' Torres, 69' Eusebio)

15/5/68 Juventus-Benfica 0-1 (68' Eusebio)

Sedicesimi di finale di Coppa dei Campioni

19/9/73 Dinamo Dresda-Juventus 2-0 (28' Kreische, 39' Schade)

3/10/73 Juventus-Dinamo Dresda 3-2 (9' Furino, 24' aut. Capello, 25' Altafini, 30' Cuccureddu, 75' Sachse)

Ottavi di finale di Coppa dei Campioni

22/10/75 B. 'Gladbach-Juventus 2-0 (28' Heynckes, 36' Simonsen)

5/11/75 Juventus-B. 'Gladbach 2-2 (35' S. Gori, 62' Bettega, 70' Danner, 88' Simonsen)

Quarti di finale di Champions League

28/3/06 Arsenal-Juventus 2-0 (40' Fabregas, 69' Henry)

5/4/06 Juventus-Arsenal 0-0

Curioso soprattutto il terzo caso, vale a dire l'eliminazione contro il 'Gladbach. Il primo marcatore della gara di andata è Heynckes, ovvero l'attuale tecnico del Bayern Monaco, che chiuse la stagione da capocannoniere. E che, dunque, in quanto a Juve la sa lunga... Allora i bianconeri arrivarono alla doppia sfida con i favori del pronostico grazie a un cammino europeo di nove vittorie su dieci partite e 27 gol segnati. Eppure finì male. Oggi è tutt'altra vita. Poi, chiaro, ogni partita fa storia a sè e la Juve è certamente una squadra in grado di ribaltare ogni pronostico. Ma servirà un'impresa monstre. Un'impresa da grandissima Juve. Un'impresa che in Germania temono a tal punto da chiedersi, su un po' tutti i giornali, se potrà bastare il doppio vantaggio. Perché i molti errori potrebbero pesare e non aver chiuso prima il discorso qualificazione potrebbe essere stato un errore da pagare a caro prezzo.