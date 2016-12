Milan: Allegri, tentazione inglese

parla di fiamma ossidrica, parla di panchina blindata, parla di unsicuro allenatore del Milan nella prossima stagione. Non ci sono dubbi che questo sia il forte desiderio della amministratore delgato rossonero, ma è tutto da vedere quale sia la reale volontà del tecnico livornese. Uno sgarbo ade al presidenteche gli hanno permesso di continuare a lavorare anche dopo un tragico inizio di stagione - certamente non è nel pensiero di, ma l'allenatore milanista, cui, non vorrebbe cominciare la stagione senza un prolungamento di almeno un altro anno, sicuro di poter lottare per lonel prossimo campionato e giocare unada protagonista nelle prossime stagioni.

Dunque le prossime settimane saranno decisive e quando ilsarà sicuro almeno del terzo posto, traguardo fino a qualche mese impensabile, le due parti si siederanno attorno a un tavolo per capire le reciproche volontà.

A monitorare la situazione la Roma o meglio, qualche dirigente giallorosso, perché le voci parlano di una corrente favorevole alla conferma di Andreazzoli e un'altra che vuole fortemente Allegri, il quale, dal canto suo, potrebbe essere affascinato dalla valenza tecnica e dai giovani interessanti. Dal progetto romanista insomma.

Intanto, in un mercato degli allenatori in pieno movimento, il tecnico milanista potrebbe essere il desiderio di qualche club inglese: dal Tottenham all'Arsenal. Non sono infatti passati certo inosservati risultato e prestazione del Milan nell'andata contro il Barcellona.

Domenica infine sfida di Firenze con la rosa al completo contro la Fiorentina di Montella, un tecnico che piace anche se, nel caso in cui le parti trovino un accordo - cioè, ripetiamo, solo il prolungamento del contratto - non ci sono incertezze: Allegri sarà l'allenatore del Milan per le prossime due stagioni. Poi porte aperte a Pippo Inzaghi.