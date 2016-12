Barcellona: Messi fuori dieci giorni, secondo radio Rac1

foto SportMediaset 21:27 - Buone notizie per Messi e il Barcellona. L'argentino, alle prese con una lesione al bicipite femorale della gamba destra, dovrà restare fuori dieci giorni e non tre settimane come si era ipotizzato. A questo punto non è escluso il recupero miracoloso in vista del ritorno dei quarti di Champions League contro il Psg, in programma mercoledì 10 al Camp Nou. "Torno presto, fortunatamente non è così grave", ha scritto Messi su Facebook. - Buone notizie pere il. L'argentino, alle prese con una lesione al bicipite femorale della gamba destra, dovrà restare fuori dieci giorni e non tre settimane come si era ipotizzato. A questo punto non è escluso il recupero miracoloso in vista del ritorno dei quarti dicontro ilin programma mercoledì 10 al Camp Nou. "Torno presto, fortunatamente non è così grave", ha scritto Messi su Facebook.

Messi si è infortunato alla fine del primo tempo della sfida del Parco dei Principi ed è rimasto negli spogliatoi nella ripresa. Gli accertamenti cui il fuoriclasse blaugrana è stato sottoposto il giorno dopo hanno confermato la prima diagnosi (lesione al bicipite femorale destro) ma l'infortunio è meno grave del previsto. Come ha confermato la stessa Pulce attraverso la sua pagina ufficiale di Facebook. Dove L'argentino ha fatto anche gli auguri per una pronta guarigione a Mascherano, che invece dovrà restare fuori sei settimane. Messi salterà dunque di sicuro la partita di sabato in Liga contro il Maiorca ma non si esclude la sua presenza nel ritorno contro il Psg: tutto dipenderà dal recupero.