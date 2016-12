Pallotta: "Resto 20 anni e farò grande la Roma"

foto SportMediaset

12:20

- Sul poco scintillante momento della Roma. Complice la Pasqua, il fuso orario e gli oltre 6600 chilometri di distanza tra Trigoria e Boston, il presidente riunisce a New York i corrispondenti italiani e parla. Dicendo che- il confronto nella settimana santa con Unicredit socio al 40% ha definito ruoli e responsabilità, con l'immissione di milioni di euro per l'imminente capitalizzazione da parte del gruppo Pallotta - che, che la- lui con i Boston Celtic ci ha messo 5 anni - e che sul ruolo di Andreazzoli valuterà, visto che non e' piaciuta la trasferta di Palermo., non soldi, la lista degli investitori c’è. E anche degli sponsor, da: colossi che attendono la nascita della nuova Roma anche sul campo. E quiPerchè quella di Palermo è stata una fermata imprevista e imprevedibile. Che ha sancito - mai ce ne fosse bisogno - come gli investimenti di Piris e Osvaldo siano falliti malamente. Salteranno ilperchè squalificati, e l'ironia dei tifosi saluta la notizia come un buon inizio., soprattutto per il centravanti della nazionale, e pare che - scartato l'Anzhi - ci sia un interesse napoletano in chiave dopo-Cavani. Ma questo è il mercato che sarà (in uscita), lunedì invece c’è il derby e dalle parti di Trigoria non c’è molta serenità.in una partita che a Roma non è mai normale. E con lui anche l'attuale dirigenza nelle persone di, che - in caso di altra scelta sul tecnico -il prossimo nome. Dopo Luis Enrique e Zeman, con i big della panchina tutti presi (o quasi) serve un colpo perfetto, altrimenti l'idea di Pallotta di vincere a breve sarà destinata al tramonto. Per questo motivo i dirigenti giallorossi stanno seguendo la pista che porta a. L'allenatore del Parma, viste le difficoltà incontrate per Allegri, rappresenta un'opzione importante sulla quale costruire il futuro della Roma.