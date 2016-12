Sampdoria-Inter, Stramaccioni gioca la carta Guarin

foto SportMediaset Correlati Palacio: "Terzo posto? Io ci credo" 15:38 - Il futuro dell'Inter passa da Marassi. Se i nerazzurri vogliono continuare a sperare nel terzo posto, contro la Samp non possono sbagliare. Stramaccioni però deve fare i conti con gli infortuni (fuori Nagatomo, Chivu e Stankovic) e, con la squalifica di Cambiasso, è costretto a puntare tutto su Guarin. Sarà difesa a quattro con Ranocchia e Juan Jesus: Samuel e Jonathan in panchina. La Samp invece vuole chiudere il discorso salvezza. - Il futuro dell'passa da. Se i nerazzurri vogliono continuare a sperare nel terzo posto, contro lanon possono sbagliare.però deve fare i conti con gli infortuni (fuori) e, con la squalifica di, è costretto a puntare tutto su. Sarà difesa a quattro conin panchina. Lainvece vuole chiudere il discorso salvezza.

In attacco poche le alternative per Stramaccioni: a Marassi l'Inter giocherà con Cassano e Palacio.



Pochi dubbi invece per Delio Rossi. La Samp vuole tirare una riga sul discorso salvezza e venderà cara la pelle. I blucerchiati si affideranno al solito 3-5-2, ma mancheranno Eder e Costa. Icardi sarà l'osservato speciale della partita. Non solo per le ragioni di mercato, ma anche perché le azioni offensive dei liguri passano sempre dai suoi piedi.