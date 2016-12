Francia, Hollande inguaia il Psg: arriva una maxi-tassa su Ibra e compagni

- Nemmeno il tempo di godersi i primi successi del suo, che per lo sceicco proprietario dei parigini è in arrivo una beffa mica da ridere. In, infatti, la linea delè quella die, tra questi, anche i calciatori. L'idea nuova, però, è perfino peggiore per Ibra e compagni: lasarà "trasferita" dai singoli alle aziende con dipendenti milionari. Quindi tutti i club.

In buona sostanza il club dello sceiccosi potrebbe trovare, se la proposta verrà approvata e tramutata in legge, a dover pagare, ad esempio per Ibrahimovic,. Di questi, ben 168 finirebbero nelle casse dello Stato e la differenza andrebbe invece nelle tasche dello svedese.

A questa cifra pazzesca, sempre restando al Psg, andrebbero aggiunti gli altri stipendi da nababbi elargiti dal club parigino: Thiago Silva, che guadagna 9 milioni e mezzo circa all'anno (si parla sempre di netto), costerebbe 45 milioni a stagione mentre Lavezzi (9,4) garantirebbe all'Erario francese 41,2 milioni l'anno.

La questione, che si ingigantisce a dismisura parlando di Psg - ma lo sceicco, pare, non ha fatto una piega e ha dichiarato la propria disponibilità a pagare -, riguarda chiaramente tutti i club di Ligue 1. Club che, manco a dirlo, hanno già alzato un polverone sostenendo, a ragione, di essere fortemente penalizzati dai differenti sistemi fiscali in vigore negli altri Paesi. Spagna, come ripete sempre Galliani, su tutti.