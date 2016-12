Champions League: il Barcellona perde Messi per infortunio, niente ritorno col Psg

- Il 2-2 al Parc des Princes può far sorridere ilche in chiave qualificazione alle semifinali diè ora ancora più favorita. I blaugrana però dovranno giocare la partita di ritorno contro il Psg senza. La Pulce ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra che lo terrà lontano dal campo per almeno tre settimane. Brutto stop anche per: per lui previste 6 settimane di stop.

Leo Messi non è rientrato in campo per disputare la ripresa del match contro il Psg a causa del problema muscolare che lo ha colpito a fine primo tempo. Il Barcellona, attraverso il profilo twitter ufficiale, ha sentenziato: "Lesione al bicipite femorale destro" che tradotto, salvo complicazioni, significa 2-3 settimane di stop. Niente ritorno al Camp Nou quindi.

Quella della Pulce però non è l'unica nota stonata della serata parigina. Tito Vilanova infatti perderà anche Javier Mascherano che è dovuto uscire nei minuti finali per la rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Per lui i tempi di recupero si aggirano sulle sei settimane.