Juve, Buffon: "Il Bayern ha strameritato". Conte: "Complimenti a loro"

- Reduce da una delle peggiori serate della sua carriera,non si tira indietro e si presenta davanti ai microfoni per commentare una sconfitta su cui pesa un suo errore sul gol di. "Sapevamo che avremmo giocato contro una grande squadra, avevamo anche noi delle certezze, alla fine hanno strameritato la vittoria. E' andata così. Sul primo goll'ha toccata e il pallone ha preso una traiettoria su cui non c'era molto da fare".

Molto sereno e lucido è anche, che ammette di aver "incontrato una squadra molto forte" e commenta la sconfitta senza fare drammi. Anzi, comincia scherzando con Pistocchi: "Secondo me - dice - devi cambiare lavoro e fare l'allenatore... Scherzo ovviamente". Poi, tornando serio, il tecnico della Juve chiarisce: "Quando c'è da arrabbiarsi mi arrabbio, quando c'è da fare i complimenti all'avversario li faccio. Se volete vedere sempre la stessa faccia statemi lontani...".Insomma, il discorso è chiaro: il Bayern ha giocato meglio e ha giustamente vinto: "Sono una delle favorite della Champions assieme al Real e al Barcellona - continua Conte -, peraltro sono incattiviti dalla sconfitta in finale e in casa di un anno fa. Complimenti al Bayern, che ha disputato una grande partita: non ho molto da rimproverare ai miei giocatori, che hanno dato il 100%. Loro però hanno dimostrato di essere molto forti, anche fisicamente''.

"Queste partite devono farci capire quanto siamo distanti da queste squadre che sono al top - dice ancora il tecnico della Juve -. Il calcio è imprevedibile, ci prepariamo per la partita di ritorno, sappiamo quali difficioltà incontreremo e cercheremo di migliorare dove c'è da migliorare. La partita l'avevamo preparata bene, sotto tutti i punti di vista, però bisogna fare i conti con gli avversari. Il Bayern, oltre alla qualità, oggi ha mostrato una cattiveria davvero importante. Complimenti a loro, sappiamo che dobbiamo lavorare per migliorarci sempre".

Il pensiero, quindi, va alla gara di ritorno: "Rimonta possibile? Il risultato è duro, ma quello che ci deve preoccupare non è partire dal 2-0, semmai il fatto di incontrare una squadra fortissima. Noi ci proveremo, comunque. Sabato abbiamo una partita in campionato e questo resta il nostro obiettivo, alla Champions ci siamo riaffacciati quest'anno. Dobbiamo essere sereni e capire che non si costruiscono grattacieli dall'oggi al domani".



PIRLO: "OGGI BAYERN PIU' FORTE"

Come Buffon e Conte, anche Pirlo concede l'onore delle armi all'avversaria: "Complimenti al Bayern, ha dimostrato di essere più forte di noi. Quando inizi una partita così importante sotto di un gol, sicuramente ne risenti. In ogni caso il Bayern ha dimostrato di essere più forte di noi", ha detto il regista bianconero. "La mia prestazione? Mi dispiace di avere sbagliato tanto, ma abbiamo ancora una partita di ritorno: analizzeremo questa sconfitta e alla fine tireremo le somme - conclude Pirlo -. Nei prossimi giorni penseremo a come affrontare il ritorno".