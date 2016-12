Champions: Psg-Barcellona 0-0

foto SportMediaset 19:50 - Spettacolo al Parco dei Principi, dove Psg e Barcellona pareggiano 2-2 nell'andata dei quarti di Champions. Messi porta avanti i blaugrana al 38' poi si fa male ed esce. Nella ripresa Sanchez spreca una doppia occasione; al 79' Ibra pareggia i conti. All'89' Xavi realizza il rigore concesso per fallo di Sirigu su Sanchez e riporta avanti i suoi ma in pieno recupero sponda di Ibra di testa e Matuidi, dal limite, beffa Valdes su deviazione di Bartra. - Spettacolo al Parco dei Principi, dovepareggiano 2-2 nell'andata dei quarti di Champions.porta avanti i blaugrana al 38' poi si fa male ed esce. Nella ripresa Sanchez spreca una doppia occasione; al 79'pareggia i conti. All'89'realizza il rigore concesso per fallo di Sirigu su Sanchez e riporta avanti i suoi ma in pieno recupero sponda di Ibra di testa edal limite, beffa Valdes su deviazione di Bartra.

A Parigi le stelle attese non deludono: Messi apre le marcature ma poi è costretto ad abbandonare il palcoscenico. Ibra sembra incappato nella solita serata no di Champions e invece firma il gol del momentaneo 1-1 e poi serve la palla del pareggio, evitando al Psg una sconfitta che avrebbe chiuso i conti.



LA PARTITA

Nascosto per trentotto minuti. Poi Dani Alves inventa uno spettacolare assist di esterno destro, di quelli che qualsiasi attaccante vorrebbe ricevere, ed ecco il solito Messi. Che raccoglie l'incredibile invito del brasiliano e batte Sirigu in diagonale. Per il vantaggio del Barcellona. Fino a quel momento più possesso palla dei blaugrana ma la manovra degli uomini di Vilanova, tornato in panchina dopo due mesi di cure a New York contro un tumore, è lenta e sterile.



Nella prima mezz'ora molto meglio il Psg, che già dopo 5' va vicinissimo al gol: gran numero di Lavezzi il cui tiro, contrastato da Busquets, finisce sul palo. La squadra di Ancelotti è scatenata: pressing alto sui portatori di palla avversari, gioco in velocità e grande lavoro degli esterni. Con un Lucas imbattibile nell'uno contro uno e imprendibile nella corsa. Suo il micidiale contropiede al 25' con palla a Ibra e tiro a lato. Poco prima, Valdes in due tempi su conclusione di Pastore e ancora il portiere blaugrana mette in angolo la punizione dello svedese. Dicevamo, minuto 38. Sigillo di Messi, che poco dopo si accentra da sinistra e lascia partire un tiro che finisce a lato di poco. Il quattro volte Pallone d'oro però si fa male e nell'intervallo resta negli spogliatoi: la prima diagnosi parla di infortunio al bicipite femorale della gamba destra. Mercoledì sarà sottoposto ad accertamenti per stabilire l'esatta entità dell'infortunio.



Dentro Fabregas per Messi, dunque, a inizio ripresa. Comincia meglio il Psg, che si scuote di dosso lo shock dopo il gol di Messi e riprende a ributtarsi in avanti: gran palla di Ibra per Matuidi, che però si fa recuperare da Piquè. Ma quando il Barcellona forza il ritmo sono dolori per i padroni di casa: doppia clamorosa occasione per Sanchez, che spreca malamente davanti a Sirigu. E Dani Alves manda a lato di poco su punizione. Ancelotti comincia i cambi: dentro Menez per Lavezzi e poi Verratti per Beckham. Gameiro alla mezz'ora prenderà il posto di Pastore.



Nell'ultimo quarto d'ora di gara succede di tutto: al 34' Thiago Silva colpisce il palo di testa, poi Ibra riesce ad anticipare tutti e a superare Valdes. Ma lo svedese, che un paio di minuti prima aveva sprecato davanti a Valdes, era partito da posizione di fuorigioco. Al 43' Sirigu atterra Sanchez, l'arbitro Stark decreta il rigore, che Xavi non sbaglia. Finita qui? Neanche per sogno, perché il Psg non ci sta a perdere e non lo merita. E nel recupero arriva il gol del 2-2 definitivo: sponda di Ibra di testa e Matuidi, dal limite dell'area, beffa Valdes con un sinistro non irresistibile, ma deviato da Bartra. Si deciderà tutto tra una settimana al Camp Nou.



LE PAGELLE

Dani Alves 7,5 - La palla per l'1-0 di Messi è da applausi a scena aperta. Strepitosa. Altro assist importante che Sanchez spreca. Ogni volta che scende fa male.



Ibrahimovic 7 - Sembrava un'altra notte stregata: occasione sbagliata, controlli imprecisi. Nel finale lo svedese cambia il copione: gol (viziato però da fuorigioco) e assist a Matuidi per il 2-2.



Lucas 6,5 - Primo tempo strepitoso: unisce grande velocità alla grande potenza. Splendido contropiede al 25', sprecato da Ibra. Cala un po' nella ripresa.



Messi 6,5 - Fa segnare l'ennesimo record: con il gol a Parigi ha segnato in 20 città diverse in Champions League, superando Raul, fermo a 19. Si deve fermare qui però causa infortunio.



Beckham 5,5 - Ancelotti lo preferisce inizialmente a Verratti ma l'inglese non fa grandi cose.





IL TABELLINO

Psg-Barcellona 2-2

Psg (4-4-2): Sirigu 5,5; Jallet 5, Alex 6, Thiago Silva 6,5, Maxwell 6,5; Lucas 6,5, Beckham 5,5 (25' st Verratti 6,5), Matuidi 6,5, Pastore 6,5 (31' st Gameiro sv); Ibrahimovic 7, Lavezzi 6,5 (21' st Menez 6). A disposizione: Douchez, Sakho, Van der Wiel, Chantome. All.: Ancelotti 6,5

Barcellona (4-3-3): Valdes 5; Dani Alves 7,5, Mascherano 5,5 (39' st Bartra sv), Piqué 6, Jordi Alba 6; Xavi 6,5, Busquets 5,5, Iniesta 6; Villa 5 (36' st Tello sv), Messi 6,5 (1' st Fabregas 6), Sanchez 5. A disposizione: Pinto, Song, Thiago Alcantara, Montoya. All.: Vilanova 6.

Arbitro: Stark (GER)

Marcatori: 38' Messi (B), 34' st Ibrahimovic (P), 44' st rig. Xavi (B), 49' st Matuidi (P)

Ammoniti: Matuidi , Beckham, Ibrahimovic, Sirigu (P), Piquè, Jordi Alba, Mascherano, Dani Alves (B)

ANTONELLA PELOSI