Sneijder gela l'Inter: "Guardate dove sono, devo giocare i quarti"

12:21

- Non parlategli dinon più. Alla vigilia della sfida del Bernabeu contro ilrisponde così a una domanda sulla sua ex squadra: "Non voglio dire niente sui nerazzurri. Posso solo dire: vedete dove sono? Io devo giocare un quarto di finale di Champions League. Alsto benissimo, abbiamo una grande squadra e mi sono integrato bene. Venire qui è stato un passo in avanti non un passo indietro".