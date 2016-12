Real Madrid: Mourinho "Sneijder, grazie ma devo batterti"

foto SportMediaset 19:22 - Mourinho ha convocato tre portieri per l'andata dei quarti di Champions contro il Galatasaray ma Casillas non c'è: "Si sta allenando bene, deve aspettare la sua occasione - ha detto il tecnico del Real - Sono sempre stato onesto con lui". Sulla gara: "Loro sono una grande squadra. Rispetto Drogba e Sneijder ma vogliamo vincere. Non sarà importante chi segna ma fare gol sufficienti per passare. Non voglio cortei per me, contano i giocatori e i risultati". ha convocato tre portieri per l'andata dei quarti di Champions contro ilmanon c'è: "Si sta allenando bene, deve aspettare la sua occasione - ha detto il tecnico del- Sono sempre stato onesto con lui". Sulla gara: "Loro sono una grande squadra. Rispetto Drogba e Sneijder ma vogliamo vincere. Non sarà importante chi segna ma fare gol sufficienti per passare. Non voglio cortei per me, contano i giocatori e i risultati".

"Soltanto la motivazione a conquistare la finale è più grande di quella di raggiungere la semifinale - ha proseguito Mourinho - Non mi piace parlare di squadre favorite a questo punto della competizione. Quando ho vinto la Champions con Porto e Inter, nessuna delle due squadre era favorita. Quest'anno abbiamo due obiettivi. Dobbiamo chiuderlo in un modo adeguato a questo club". E ancora: "Una manifestazione per me? Non mi piace, l'appoggio deve manifestarsi in campo, ai giocatori che sono in campo. Il futuro? A fine stagione vedremo, adesso la cosa importante è il Real Madrid. Contano i risultati". Il portoghese risponde poi al tecnico del Psg Ancelotti, che aveva detto di non aver ricevuto le informazioni sul Barcellona: "Era tutto pronto - la replica dello Special One - ma alla fine mi sono dimenticato di mandargliele".



Questa la lista dei 19 convocati: Diego Lopez, Adan, Jesus, Arbeloa, Varane, Sergio Ramos, Pepe, Coentrao, Marcelo, Essien, Khedira, Xabi Alonso, Modric, Ozil, Kaká, Di María, Cristiano Ronaldo, Higuain e Benzema.