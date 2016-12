Real-Galatasaray si gioca in attacco: Yilmaz sfida Ronaldo

foto SportMediaset 11:06 - Mercoledì al Santiago Bernabeu andrà in scena Real Madrid-Galatasaray per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Saranno di fronte i due capocannonieri della competizione, Cristiano Ronaldo e Buruk Yilmaz, entrambi a quota 8 reti in 8 partite giocate. Il portoghese sta disputando una stagione incredibile, con già 44 reti messi a segno; Yilmaz, 28 reti stagionali, sta incantando l'Europa alla sua prima stagione al Galatasaray.

REAL, OBIETTIVO FINALE Non è un mistero che il Real Madrid punti tutte le sue energie sulla Champions League, vista la distanza siderale dal Barcellona in campionato. Le 'merengues' hanno rischiato molto nel turno precedente contro il Manchester United ma hanno dimostrato di avere a disposizione una rosa infinita: a decidere la gara contro i 'Red devils' è stato, insieme al solito Ronaldo, Luka Modric, un panchinaro da 35 milioni di euro. Il Real è il miglior attacco (insieme al Bayern Monaco) di questa Champions League, con 18 reti, ed è anche la squadra che realizza più reti da fuori area: sono ben 9 i gol arrivati con conclusioni da lontano, a testimonianza della qualità dell'attacco a disposizione. La squadra di Mourinho fa molto affidamento sul 'fattore Bernabeu': dall'arrivo dell'allenatore portoghese, il Real ha giocato 16 partite casalinghe di Champions League perdendone solo una (in semifinale del 2011 contro il Barcellona).

GALA: CHE ATTACCO Quest'anno il Galatasaray ha voluto fare le cose in grande: dopo aver sofferto la qualificazione agli ottavi di finale, la dirigenza turca ha messo mano al portafogli e ha messo a disposizione di Terim due assoluti campione come Drogba e Sneijder. I due hanno un ottimo rapporto con Mourinho avendoli allenati con il Chelsea e l'Inter. L'olandese, che ha un passato al Real Madrid, ha rilasciato parole d'affetto per Mourinho, suo mentore nel periodo nerazzurro: "Mou è un amico e un secondo padre per me".

L'attacco dei turchi, che hanno messo a segno 11 reti in questa Champions League (4 negli ottavi), può contare inoltre sulla spinta di Altintop (ex della partita) e di Felipe Melo. L'ex Juve, dopo i brutti anni in bianconero, sembra aver trovato la giusta dimensione in Turchia. Nel campionato nazionale il Galatasaray è il secondo miglior attacco con 51 reti in 27 partite.