Cagliari: addio a Is Arenas

- Dopo quasi un anno di ripetuti ostacoli legati all'agibilità dello stadio, ildice basta e abbandona. In una lettera inviata martedì mattina al Comune di, il club diha disdetto la concessione triennale per l'uso dello stadio. I legali della società sono al lavoro per stabilire modi e tempi per smontare la struttura, che presto potrebbe essere trasferita in un altro Comune.

La disdetta (tramite comunicazione a mezzo Pec) è stata inviata dal Cda del Cagliari anche a tutte le autorità competenti e alla Lega Calcio di A. Nella disdetta al Comune di Quartu, il club del presidente Massimo Cellino - tutt'ora agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sui lavori dello stadio - denuncia il clima di ostilità creato dal Comune quartese e il fatto che una precedente lettera di buone intenzioni non era stata recepita.



La collaborazione offerta dal Cagliari - si legge nel testo - ha alimentato sospetti ed è stata interpretata come un segnale di debolezza e ammissione di colpe non imputabili al club. Si chiude così, dopo neanche un anno, dunque, il rapporto tra il Cagliari e il Comune di Quartu. La convenzione era stata firmata nella scorsa primavera, dopo l'abbandono dello stadio Sant'Elia e il provvisorio trasloco a Trieste, e subito erano partiti i lavori per trasformare l'impianto di una società dilettantistica, a pochi chilometri da Cagliari, in un stadio di serie A. Lavori che hanno comportato diversi problemi e addirittura un'inchiesta penale con l'arresto di sei persone, diversi indagati, ed il Cagliari costretto a giocare, in diverse occasioni, o in campo neutro o a porte chiuse.

Il Cagliari, secondo quanto scrive l'Unione Sarda, starebbe valutando l'area di Torralba per il "nuovo" Is Arenas. La località dista 75 chilometri da Cagliari, appena 23 da Oristano. Inoltre, la strada statale 131, la Carlo Felice, permetterebbe un facile e scorrevole approccio dei tifosi. L'impossibilità di riaprire in tempi brevi il Sant'Elia potrebbe accelerare l'iter.