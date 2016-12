foto SportMediaset

15:36

- Il sogno di diventare padre per Jermain Defoe è svanito all'esame del dna: Joshua-James, dato alla luce da Anne-Marie Moore il 19 febbraio scorso, non è suo figlio. L'attaccante del Tottenham, che aveva avuto una breve relazione con la ragazza, era convinto di essere il padre biologico e aveva rivelato nelle scorse settimane di essere al settimo cielo per essere diventato papà e di spendere tutto il tempo libero con suo figlio.