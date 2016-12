Psg-Barcellona, Roura teme Ibrahimovic

foto SportMediaset 10:57 - Per il big match contro il Psg, a Parigi ci sarà anche Vilanova, ma in sala stampa tocca ancora a Roura parlare del Barça e della sfida di Champions League. "Il Psg è un rivale forte, sarà una gara complicata - ha spiegato -. Si sono rafforzati molto e hanno diversi giocatori importanti". Poi una battuta sull'ex Ibra: "Non credo sia pericoloso per motivi di vendetta o rivincita, ma per il giocatore di classe che è...". - Per il big match contro il, a Parigi ci sarà anche, ma in sala stampa tocca ancora aparlare dele della sfida di. "Il Psg è un rivale forte, sarà una gara complicata - ha spiegato -. Si sono rafforzati molto e hanno diversi giocatori importanti". Poi una battuta sull'ex: "Non credo sia pericoloso per motivi di vendetta o rivincita, ma per il giocatore di classe che è...".

"E' un giocatore speciale, diverso - continua Roura, parlando dello svedese -. Lo conosciamo molto bene, è molto pericoloso soprattutto sui calci piazzati. Sarà una partita molto difficile, contro una squadra che vuole fare grandi cose in Europa, ma noi non cambieremo il nostro modo di giocare". Profilo basso, dunque, in casa blaugrana. "Sarà un match complicato, dobbiamo tenere alta la concentrazione. Con Ibra, Lavezzi, Pastore ... Chi pensa che sarà facile si sbaglia", spiega ancora il vice di Vilanova.



Il match di San Siro col Milan, del resto, ha lasciato il segno ed è meglio non dimenticare quanto è successo a Milano. "La partica col Milan in trasferta ci ha mostrato tutto quello che non dobbiamo fare - ha proseguito Roura -. Non possiamo permetterci di non essere al 100%". Poi qualche dettaglio tattico sul match di Parigi. "Il Psg riparte bene in contropiede, ma siamo abituati a giocare contro squadre che giocano così - ha spiegato -. Ma la squadra di Ancelotti ha anche altre qualità importanti e dobbiamo fare molta attenzione".



Infine qualche nota sulla formazione che scenderà in campo, senza entrare troppo nel dettaglio però: "Xavi e Alba potrebbero partire dal primo minuto, ma dobbiamo ancora verificare le loro condizioni, c'è ancora tempo. Taylor giocherà dall'inizio? E' un'opzione, potrebbe essere una delle sorprese"