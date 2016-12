Champions, vigilia di Bayern Monaco-Juve live: Conte pensa al 3-5-1-1

Finalmente è arrivato il grande giorno di, sfida d'andata dei quarti di Champions. Per l'occasione sono attesi in Germaniache questa sera sosterranno la squadra diall'Allianz Arena. Per quanto riguarda gli schieramenti ormai non ci sono più dubbi: Vecchia Signora in campo con il 3-5-2 con Quagliarella e Matri. Vucinic partirà in panchina come il gioiello dei bavaresi Robben.