Bufera al Sunderland, i tifosi: "Di Canio come Hitler"

è il nuovo allenatore del, ma non è stato accolto benissimo da una parte della tifoseria per via delle sue idee politiche. Suè spuntato il gruppo, mentre su Wikipedia la pagina del tecnico è stata hackerata con la foto di. Bufera anche all'interno della stessa società con l'ex ministro degli Esteriche si è dimesso dal consiglio d'amministrazione dei Black Cats.

Anche il Daily Mirror non ha accolto benissimo l'allenatore italiano titolando in prima pagina: "Di Canio sul serio?". Più morbido il Sun con il titolo: "Di Canio is the Manio". All'ex tecnico dello Swindon Town, all'esordio in Premier come manager, si contestano le sue idee politiche di destra estrema e il saluto fascista fatto a Roma sotto la curva della Lazio dopo un derby vinto.

DI CANIO SI DIFENDE: "INTERVISTE STRUMENTALIZZATE"

"Può darsi che sia successo qualcosa molti anni fa, ma quello che contano sono i fatti e la mia vita parla per me. Ora mi ferisce il tentativo delle persone di attaccare la mia dignità perché non è corretto". Di Canio risponde con queste dichiarazioni diffuse dal sito del Sunderland a quanto detto, e fatto, dall'ex ministro degli esteri britannico David Miliband. "Ho le mie convinzioni e i miei valori - sottolinea Di Canio - e quello che mi offende di più non è il tentativo di attaccare me, ma di attaccare quello che i miei genitori mi hanno trasmesso, i valori che mi hanno insegnato e questo non e' accettabile. Se qualcuno si è sentito ferito da me, mi dispiace, ma nasce tutto da una storia che viene raccontata in un modo diverso da quello che è. Non ho mai avuto problemi in passato, ho espresso un'opinione in un'intervista di tanti anni fa e alcuni stralci sono stati riportati in modo strumentale".

Secondo Di Canio, che ai tempi in cui giocava aveva tatuata la scritta 'Dux' sul bicipite destro, "hanno riportato delle mie espressioni in un modo molto, molto negativo ma erano estrapolata da una lunga intervista. So che fa parte del mio lavoro parlare con la stampa ma alle volte le interviste vengono adattate allo scopo di poter fare dei titoli o degli scoop".

Alle accuse di essere razzista, l'ex calciatore di Lazio e Juventis risponde che sono "qualcosa di stupido e ridicolo. E la gente che mi conosce lo sa bene. In Inghilterra i miei migliori amici erano Trevor Sinclair e Chris Powell, l'allenatore del Charlton (entrambi neri, ndr), e possono dirvi tutto del mio carattere". "Non voglio parlare di politica perché non è di mia competenza - continua Di Canio -. Non siamo al Parlamento ma siamo in una squadra di calcio, voglio parlare di sport, di calcio, dei miei giocatori, della dirigenza e dei tifosi. La mia priorità è la mia famiglia e le mie figlie, subito dopo viene la responsabilità verso migliaia di persone ed è ciò su cui voglio concentrarmi. Non voglio più parlare di politica, non sono un politico".