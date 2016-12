Ronaldinho e Pato scatenati: gol per le vittorie di Atletico Mineiro e Corinthians

foto SportMediaset

11:42

una serata da urlo. Ex milanisti vincenti ed entrambi a segno. Il Papero ha messo la sua firma nella vittoria per 2-1 del Corinthians in casa del San Paolo nel derby, il Classico Majestoso del campionato Paulista: ha garantito a 7' dalla fine i 3 punti al Timao trasformando un calcio di rigore dopo i gol di Jadson e Danilo. Ronaldinho festeggia con una rete l'11.esima vittoria consecutiva del suo Atletico Mineiro: