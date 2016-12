Champions League: Barcellona contro il Psg con Eric Abidal e Tito Vilanova

foto SportMediaset 11:31 - Dopo la gioia di aver ritrovato almeno la panchina in campionato, Eric Abidal tornerà ad assaporare da vicino il gusto della Champions League. Il francese, infatti, a 11 mesi dall'operazione di trapianto di fegato, è stato convocato dal Barcellona per la trasferta in casa del Paris Saint Germain. Insieme alla squadra viaggerà anche il tecnico, Tito Vilanova, che torna sulla panchina bluagrana dopo il lungo periodo passato a New York, dove si è sottoposto a cure mediche. - Dopo la gioia di aver ritrovato almeno la panchina in campionato,tornerà ad assaporare da vicino il gusto della. Il francese, infatti, a 11 mesi dall'operazione di trapianto di fegato, è stato convocato dalper la trasferta in casa del Paris Saint Germain. Insieme alla squadra viaggerà anche il tecnico,, che torna sulla panchina bluagrana dopo il lungo periodo passato a New York, dove si è sottoposto a cure mediche.

Fanno parte della lista convocati anche Xavi e Jordi Alba, in dubbio per i problemi muscolari accusati in nazionale.