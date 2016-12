Milan da record: è in serie utile da 12 partite

- Non fosse per la sciagurata notte del Camp Nou, il cammino del Milan in questo 2013 sarebbe praticamente perfetto: 10 vittorie in 13 partite, con 3 pari e 0 sconfitte. Il Barcellona, però, non ha condizionato la rimonta in campionato, che ormai va avanti spedita dal 22 dicembre scorso, quando Allegri perse a Roma la sua ultima gara. Da lì 12 risultati utili in fila, con Balotelli protagonista e Abbiati imbattuto da 379 minuti.

Numeri - si è detto mille volte - che impressionano alla luce di un avvio di stagione lento e impacciato. Quel Milan si è trasformato da brutto anatroccolo in principe, tanto da tornare in corsa per il secondo posto (con qualificazione diretta in Champions annessa) e, per i più ottimisti, persino per lo scudetto. Il duello con il Napoli, probabilmente, potrebbe avere un punto di svolta il 14 aprile nello scontro diretto di San Siro, ma nel frattempo Allegri si gode la sua creatura.

La gara con il Chievo ha mostrato il grande temperamento della squadra, capace di battere una squadra ostica e un terreno impossibile. Montolivo ha trovato il terzo centro stagione, non esattamente alla sua maniera: tap-in vincente nel pantano dopo una punizione di Balotelli respinta dal portiere. E Balo? Statistiche alla mano, il Bentegodi non sembrerebbe la tappa migliore della sua avventura rossonera. Non ha fatto gol, come gli era successo solo contro l'Inter (fin qui segna una volta ogni 90'). Ma ne ha generato uno e ha terrorizzato per tutta la partita Puggioni: sette punizione nello specchio, respinte a fatica dal numero uno avversario. Un bombardamento. Mario, inoltre, ha mostrato un'ottima disciplina tattica, turbata solo da un giallo in avvio.

E' cresciuto anche El Shaarawy, che sta prendendo le misure al compagno di reparto. Per il Faraone un paio di spunti importanti nella ripresa e altrettante occasioni da rete. Bene anche la difesa, che non ha mai sofferto. Per Abbiati una sola parata su Luciano e un record da proteggere: non prende gol dal 24 febbraio (Schelotto nel derby), 379 minuti e 4 partite fa.