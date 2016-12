Champions, verso Bayern-Juve: Giovinco è in dubbio

- Laè arrivata a Monaco dove è stato accolta da freddo e neve oltre che dal Bayern, l'avversario di martedì sera all'Allianz Arena. In gruppo anche, che non si sono allenati, ma sembrano recuperabili.: quasi certa la presenza del montenegrino, al suo fianco ballottaggio tra Quagliarella e Matri. Meno probabilità che il tecnico opti per una formazione coperta con Marchisio alle spalle di Vucinic.

PREVISIONI METEO: MARTEDI' NIENTE NEVE

La previsioni meteo per martedì, giorno della partita, non sono esaltanti, ma perlomeno non dovrebbe nevicare. Bayern e Juve, comunque troveranno il freddo: dai -3 agli 0 gradi previsti

LA JUVE ATTERRA A MONACO ACCOLTA DALLA NEVE

C'erano anche freddo (1°) e neve ad accogliere la Juve all'arrivo a Monaco. I bianconeri sono atterrati attorno alle 17 e poi si sono diretti nell'albergo dove alloggeranno in vista della partita di Champions League, in programma martedì sera all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco.

JUVENTUS IN VOLO PER MONACO

La squadra bianconera è partita per Monaco alle 16 da Caselle con un volo privato dell'Alitalia. Della comitiva fanno parte anche Giovinco e Vucinic. Entrambi non si sono allenati in mattinata: il primo per recuperare dopo il colpo subito da Cambiasso, il secondo per smaltire la febbre che lo ha fermato prima di Inter-Juve. Convocati, dovrebbero recuperare per la sfida dell'Allianza Arena. L'atterraggio è previsto per le 17.02. A Monaco freddo e neve.

SONO 22 I GIOCATORI CONVOCATI PER MONACO

Sono 22 i bianconeri che Antonio Conte ha convocato per la gara di martedì contro il Bayern, andata dei quarti di finale della Champions League. Del gruppo fanno parte anche Sebastian Giovinco e Mirko Vucinic. I due attaccanti oggi non si sono allenati, il primo a causa del colpo subito nel finale della gara contro l'Inter, il secondo per smaltire i postumi febbrili, ma entrambi fanno parte del gruppo che ha preso parte alla trasferta a Monaco. Ecco l’elenco completo: 1 Buffon 3 Chiellini 6 Pogba 8 Marchisio 9 Vucinic 11 De Ceglie 12 Giovinco 13 Peluso 15 Barzagli 18 Anelka 19 Bonucci 20 Padoin 21 Pirlo 22 Asamoah 23 Vidal 24 Giaccherini 26 Lichtsteiner 27 Quagliarella 30 Storari 32 Matri 34 Rubinho 39 Marrone

LA JUVE PARTE ALLE 16 DA CASELLE

Dopo essersi allenata alle 11 presso il centro sportivo di Vinovo, la Juventus partirà nel pomeriggio alla volta di Monaco di Baviera, dove martedì sera sarà impegnata nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern. La squadra e lo staff tecnico si ritroveranno all'aeroporto di Caselle, dove la partenza è fissata intorno alle 16. Ci sarà ovviamente anche Antonio Conte, che sabato sera ha fatto visita allo stadio Olimpico dove ha assistito alla vittoria del Napoli sul Torino.

RUMMENNIGGE: "CON LA JUVE FINALE ANTICIPATA"

"In Champions League non si può sbagliare niente e lo abbiamo imparato sulla nostra pelle in occasione della finale dello scorso anno. Le squadre rimaste sono tutte di un livello altissimo, a questo punto la qualificazione viene decisa spesso da alcuni fattori esterni: una giornata storta, infortuni oppure un arbitro che prende una decisione sbagliata". L'amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante dell'Inter, parla della sfida dell'Allianz Arena: "Con la Juve sarà una partita difficile e aperta a tutti i risultati. E' senza dubbio una finale anticipata".

