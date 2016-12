Milan, Allegri: "Ora abbiamo un buon vantaggio sulla quarta"

Balotelli per una volta non ha incantato. "Credo che Balotelli stia giocando molto bene e si stia comportando bene anche fuori dal campo: stavolta, per esempio, ha subito un po' di botte, ma non ha mai reagito. Si sente protagonista, è responsabilizzato, ma può e deve fare ancora di più, perché possiede eccelse qualità tecniche", lo ha difeso.

Sul gol: "Sarebbe bugiardo dire che il gol arriva da uno schema, perché Balotelli è arrivato da noi solo a gennaio, è stato bravo Montolivo. Il gol è riconducibile alle qualità tecniche dei miei giocatori".

El Shaarawy, invece, non segna più. "Ha disputato un buon secondo tempo, dunque deve rimanere sereno: ci sono partite in cui fai gol e altre nelle quali resti all'asciutto", ha concluso.